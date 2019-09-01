Жителя Уэльса оштрафовали за перевозку одной легковушки на крыше другой
Жителя Великобритании Глиндура Вина Ричардса оштрафовали за перевозку автомобиля на крыше другой машины.
Мужчина пытался перевезти разбитый автомобиль Skoda на свалку в Западном Уэльсе на крыше своего Volkswagen. Он сам объяснил, что таким образом помогал другу избавиться от старого транспорта.
Жителя Великобритании Глиндура Вина Ричардса оштрафовали за перевозку автомобиля на крыше другой машины.
Мужчина пытался перевезти разбитый автомобиль Skoda на свалку в Западном Уэльсе на крыше своего Volkswagen. Он сам объяснил, что таким образом помогал другу избавиться от старого транспорта.