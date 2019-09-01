Вертолет зацепился за ЛЭП и упал в водохранилище в Долгопрудном

Отец и сын погибли при падении вертолета в Долгопрудном. Гирокоптер рухнул в Клязьму в 50 м от берега, полет не был санкционирован.

По предварительным данным, вертолет задела линию электропередачи. Чтобы достать машину, спасатели вызвали водолазов.

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