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США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

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Польша, Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ).

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В контракте говорится о сотрудничестве «в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши», передает «РИА Новости».

Кроме того, в соглашении прописано хранение и экспорт американского сжиженного газа при участии украинской инфраструктуры и развития газовых коннекторов в регионе.

Подписи под соглашением поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

29 августа стало известно, что Варшава согласилась до конца года поставлять Киеву закупаемый в США СПГ. Первый транспорт для его перевозки прибудет в Польшу в начале ноября.

Американский СПГ, который будет закупать Польша по долгосрочному контракту, не может стоить на 30% дешевле российского, как утверждают в Варшаве, ранее заявили «Известиям» эксперты.

31 августа украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой. Украинский лидер назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.

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