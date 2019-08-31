В Москве запустили салют по случаю освобождения Бухареста

Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков смогли увидеть жители и гости Москвы в субботу, 31 августа.

С Поклонной горы было выпущено 2,5 тыс. праздничных фейерверков более 50 видов, а купола разрывов в диаметре превысили 300 м. Как пишет РЕН ТВ, за мероприятие отвечали военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Владимира Михалкина.

Отмечается, что подобные мероприятия запланированы до конца 2019 года. В Западном военном округе (ЗВО) рассказали, что салюты прогремят в память об освобождении советскими войсками Таллина, Риги и Белграда.

30 августа сообщалось, что Министерство обороны России рассекретило исторические документы о ходе Бухарестско-Арадской операции к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны.