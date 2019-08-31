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Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Лейпцигской высшей школе менеджмента (HHL) намекнула, что собирается вернуться к работе в Академии наук. В субботу, 31 августа, прошла церемония, на которой политику — физику по образованию — присвоили почетную научную степень, сообщает агентство Reuters.

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«Все университеты, что дали мне почетную докторскую степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером. Я вернусь и останусь не на такое короткое время, как сегодня. Я останусь на подольше», — сказала она.

Ангела Меркель окончила факультет физики Лейпцигского университета имени Карла Маркса, работала в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР в 1978–1989 годы. В 1986 году она защитила диссертацию и получила степень доктора естественных наук.

Политик занимает пост канцлера Германии с ноября 2005 года. Ее полномочия истекают в 2021 году. Она неоднократно говорила о том, что не будет больше выставлять свою кандидатуру на должность. В 2018 году она ушла с поста лидера своей партии — Христианско-демократического союза (ХДС).

13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики. В ее планах — «немного поспать» и сходить «на концерт или оперу с мужем или друзьями».

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