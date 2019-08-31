«Ростов» вышел в лидеры РПЛ после победы над «Локомотивом»

«Ростов» возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона-2019/20 после победы над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура.

Встреча, состоявшаяся в субботу, 31 августа, на столичном стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей благодаря дублю нападающего Элдора Шомуродова, пишет «Газета.ру».

Единственный гол в ворота ростовчан забил Антон Миранчук.

29 августа футболисты московского «Спартака» проиграли португальской «Браге» в квалификации Лиги Европы и вылетели из турнира.