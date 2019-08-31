Прямой эфир

Новый украинский премьер сыграл в «футбольчик по расписанию»

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук выложил фото с футбольной площадки. Пост появился в субботу, 31 августа, на его странице в Facebook.

«Работа работой, а футбольчик по расписанию», — написал под фотографией глава кабмина.

Робота роботою, а футбольчик за розкладом))

Опубликовано Олексій Гончарук Суббота, 31 августа 2019 г.

Мнения пользователей в комментариях разделились — часть подписчиков похвалила премьера за здоровый образ жизни, другие же стали упрекать Гончарука в том, что он не работает.

«Прежде чем уничтожить страну, можно и поиграть», — написал пользователь Дмитро Я.

Гончарук был утвержден в должности премьер-министра 29 августа, в первый день работы Верховной рады девятого созыва. Ранее эту должность занимал Владимир Гройсман.

В этот же день были назначены другие министры. В частности, МИД Украины возглавил Вадим Пристайко, министром обороны стал Андрей Загороднюк. Также депутаты проголосовали за назначение их коллеги от фракции «Батькивщина» Елены Кондратюк вице-спикером рады, а председателем парламента стал глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский внес в раду кандидатуру Алексея Гончарука
Гончарук решил избавить налоговую Украины от коррупции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019