Новый украинский премьер сыграл в «футбольчик по расписанию»

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук выложил фото с футбольной площадки. Пост появился в субботу, 31 августа, на его странице в Facebook.

«Работа работой, а футбольчик по расписанию», — написал под фотографией глава кабмина.

Мнения пользователей в комментариях разделились — часть подписчиков похвалила премьера за здоровый образ жизни, другие же стали упрекать Гончарука в том, что он не работает.

«Прежде чем уничтожить страну, можно и поиграть», — написал пользователь Дмитро Я.

Гончарук был утвержден в должности премьер-министра 29 августа, в первый день работы Верховной рады девятого созыва. Ранее эту должность занимал Владимир Гройсман.

В этот же день были назначены другие министры. В частности, МИД Украины возглавил Вадим Пристайко, министром обороны стал Андрей Загороднюк. Также депутаты проголосовали за назначение их коллеги от фракции «Батькивщина» Елены Кондратюк вице-спикером рады, а председателем парламента стал глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.