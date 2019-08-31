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Трамп заявил о готовности посетить Германию по приглашению Меркель

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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель. Об этом американский лидер сообщил журналистам в субботу, 31 августа.

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При этом глава Соединенных Штатов не уточнил, когда именно он собирается нанести визит в ФРГ, передает «Газета.ру».

Кроме того, Трамп также сообщил, что планирует побывать еще и в Польше, отметив, что у США отличные отношения с этой страной.

Накануне американский лидер отменил намеченный на 31 августа — 2 сентября визит в Варшаву из-за приближающегося к западному побережью США урагана «Дориан». Планировалось, что Трамп примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Глава канцелярии польского президента Кшиштoф Щерский сообщил, что Трамп, вероятно, посетит Польшу осенью.

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