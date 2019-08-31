75-летие мелодии гимна России отметят в Петербурге масштабной акцией

Всероссийская акция, посвященная 75-летию создания музыкального произведения, положенного в основу гимна страны, пройдет 1 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в поступившем «Известиям» пресс-релизе.

Мероприятие объединит представителей 85 российских регионов в масштабный музыкальный коллектив. Гимн будет исполнен рекордным по численности сводным оркестром, составленным из профессиональных, военно-музыкальных и любительских коллективов, и самым большим хором, включая как профессиональных исполнителей, так и молодежные, общественные организации, волонтеров, футбольных болельщиков и всех желающих принять участие в акции. В исполнении гимна также примут участие российские актеры, телеведущие и общественные деятели, которые разместятся на трибунах и споют гимн вместе со всеми. Рекорд будет зафиксирован.

«На поле стадиона расположится сводный оркестр — рекордный состав из когда-либо собранных — общей численностью около 8000 музыкантов. Музыкальная подготовка к акции проводится под руководством народного артиста России, музыкального редактора современного исполнения гимна России Павла Овсянникова», — говорится в материале.

Участие в акции подтвердили «Оркестр XXI века» п/у Павла Овсянникова, Балтийский симфонический оркестр, участники Всероссийского хорового общества и фестиваля «Факел», исполнители Капеллы России им. А.А. Юрлова, ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, академический хор русской песни под руководством Николая Азарова и еще более сотни коллективов из разных регионов страны, участники молодежных и волонтерских организаций, а также хор болельщиков Российского футбольного союза.

Кроме того, зрителей ждет красочное пре-шоу, хедлайнером которого станет популярная певица IOWA.

Поучаствовать в акции сможет любой житель России от шести лет, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://dengimna.ru и получить электронный билет. Кроме того, присоединиться к исполнению гимна можно будет в онлайн-режиме с помощью специального мобильного приложения. Трансляцию акции в федеральном телевизионном эфире покажет «Матч ТВ».

Впервые музыка современного гимна прозвучала во время конкурса в 1944 году в СССР. В качестве лучшего текста тогда признали стихи Сергея Михалкова и Эль-Регистана. С тех пор слова гимна неоднократно менялись, а музыка композитора Александра Александрова оставалась неизменной во всех вариациях советского, а затем и российского гимна.