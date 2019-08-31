Прямой эфир

Сборная России обыграла Нигерию в первом матче ЧМ по баскетболу

0
Фото: REUTERS/Jason Lee
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России в субботу, 31 августа, одержала победу над командой Нигерии в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу.

Встреча, состоявшаяся в китайском Ухане, завершилась со счетом 82:77, пишет «Газета.ру».

В составе россиян 16 очков набрал Михаил Кулагин, 14 — Андрей Воронцевич. У нигерийцев 18 очков заработал Джош Окоги.

Во втором туре российская сборная встретится с баскетболистами из Южной Кореи.

Ранее в субботу сообщалось, что женская сборная России по баскетболу среди игроков не старше 16 лет выиграла чемпионат Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Баскетболист Воронцевич рассказал о мотивации сборной России перед ЧМ
Российские баскетболисты до 19 лет вышли в четвертьфинал Кубка мира

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019