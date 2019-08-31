Сборная России обыграла Нигерию в первом матче ЧМ по баскетболу
Сборная России в субботу, 31 августа, одержала победу над командой Нигерии в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу.
Встреча, состоявшаяся в китайском Ухане, завершилась со счетом 82:77, пишет «Газета.ру».
В составе россиян 16 очков набрал Михаил Кулагин, 14 — Андрей Воронцевич. У нигерийцев 18 очков заработал Джош Окоги.
Во втором туре российская сборная встретится с баскетболистами из Южной Кореи.
Ранее в субботу сообщалось, что женская сборная России по баскетболу среди игроков не старше 16 лет выиграла чемпионат Европы.