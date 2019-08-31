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Зеленский согласился снять запрет на эксгумацию польских жертв ОУН-УПА

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Фото: официальное интернет-представительство президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности снять запрет на проведение поисковых работ на территории страны с целью эксгумации польских жертв Организации украинских националистов и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ). Об этом он заявил в субботу, 31 августа, в Варшаве по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

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«Я готов разблокировать получение разрешения на проведение поисковых работ на Украине, а польская сторона — обустройство украинских мест памяти в Польше», — отметил Зеленский на озвученную Дудой соответствующую просьбу.

Ранее в июле Дуда заявлял, что согласие Киева на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии, которое было заблокировано при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, является важнейшим условием для налаживания польско-украинских отношений.

Во время Волынской резни в 1943 году украинскими националистами были убиты 100 тыс. поляков, главным образом детей, женщин и стариков. В последние годы на Украине проводится политика героизации членов ОУН и УПА.

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