Пострадавшая при ЧП с самолетом в Подмосковье девочка находится в реанимации

Пострадавшая в ходе жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье 12-летняя девочка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 31 августа, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«После падения лeгкомотoрного самолета в Московской области 12-летняя пассажирка доставлена в Клинcкую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что сейчас врачи оказывают девочке всю необходимую медицинскую помощь.

ЧП произошло в Клинском районе Московской области 31 августа. Самолет «Сигма» с двумя пассажирами на борту совершил жесткую посадку. В результате ЧП пилот погиб, 12-летняя пассажирка была госпитализирована. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).