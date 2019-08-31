В Индии произошел взрыв на химзаводе

В индийском штате Махараштра произошел крупный взрыв на химзаводе.

Сообщается о восьми погибших и не менее 22 пострадавших. По предварительным данным, не менее 70 человек заблокированы внутри.

Причиной ЧП мог стать взрыв баллонов. На кадрах с места событий видно, как поднимаются клубы черного дыма. Полицейские, медики и управление стихийных бедствий проводят спасательную операцию.