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Путин поздравил лидера Киргизии с Днем независимости республики

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Президент России Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости республики. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

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Российский лидер высоко оценил развитие отношений двух стран. Они основаны на давних традициях дружбы и взаимного уважения, говорится в поздравительной телеграмме президента. Между странами ведется налаженный «содержательный политический диалог на всех уровнях», подчеркнул Путин, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией в интересах братских народов государств.

В марте Путин получил в подарок от киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая). Подарки от киргизской стороны передали российскому лидеру во время государственного визита в Бишкек.

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