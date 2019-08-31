Путин поздравил лидера Киргизии с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости республики. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер высоко оценил развитие отношений двух стран. Они основаны на давних традициях дружбы и взаимного уважения, говорится в поздравительной телеграмме президента. Между странами ведется налаженный «содержательный политический диалог на всех уровнях», подчеркнул Путин, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией в интересах братских народов государств.

В марте Путин получил в подарок от киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая). Подарки от киргизской стороны передали российскому лидеру во время государственного визита в Бишкек.