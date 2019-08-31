В Москве пройдет фестиваль уличного кино

Единственный в 2019 году конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино пройдет в парке «Зарядье» в Москве в субботу, 31 августа. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Мероприятие начнется в 20:00 мск в главном амфитеатре парка. Зрители смогут посмотреть короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя с помощью фонариков — организаторы замерят уровень света. Кроме того, на фестивале выступят музыканты и представители российских киношкол.

Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

«В этом году мы отсмотрели более 1 тыс. короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 10 лучших. Это будет по-настоящему народная подборка — яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За шесть лет фестиваль охватил всю страну — для нас это лучший показатель качества программы», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков.

Фестиваль уличного кино проходит шестой год подряд. В этом году проект организуется при поддержке Фонда президентских грантов и онлайн-кинотеатра Okko. С 12 июня по 12 сентября в нем примут участие более 1 тыс. городов России.