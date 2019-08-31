На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты

Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу, 31 августа, в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.

Программа началась с 10-минутного показательного полета самолета Sukhoi SuperJet-100 с новыми законцовками крыла. Следом за ним в небо поднялся один из первых советских реактивных истребителей МиГ-15.

По данным ТАСС, на территории Летно-исследовательского института им. М.М. Громова, где проходят показательные полеты, собрались около 100 тыс. человек.

В оперативном штабе по обеспечению безопасности авиасалона, что серьезных происшествий в ходе авиашоу не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что начало демонстрационных полетов было перенесено из-за тумана. Изначально планировалось, что полеты начнутся в 11:00 мск.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем принимает около 30 стран.