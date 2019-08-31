Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Помимо пилота на борту находился 12-летний ребенок. В настоящее время его осматривают врачи.

Как рассказал источник ТАСС, о падении самолета в оперативные службы сообщил местный житель. Обстоятельства ЧП выясняются.

В конце июля гидросамолет Lake 250 Renegade потерпел крушение в Подмосковье. Судно упало в Оку возле деревни Подмоклово, погибли два человека. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК предполагают, что судно рухнуло, задев линии электропередачи. Также рассматривается версия ошибки пилотирования.