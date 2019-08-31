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Мошенники от имени Зеленского требовали $570 тыс. за пост в «Укроборонпроме»

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Фото: ТАСС/Лысцева Марина
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На Украине задержаны мошенники, которые от имени президента страны Владимира Зеленского вымогали $570 тыс. за помощь в получении руководящей должности в государственном концерне «Укроборонпром». Об этом в субботу, 31 августа, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) республики.

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По данным ведомства, четверо мошенников, представившись доверенными лицами главы государства, требовали деньги у бывшего сотрудника государственной компании «Укрспецэкспорт». Задержание было произведено в Киеве во время передачи части запрошенной суммы ($250 тыс.).

В ближайшее время в суд будет передано ходатайство об избрании злоумышленникам меры пресечения. Преступление квалифицировано как мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

В середине апреля сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины задержали мошенника, который требовал $500 тыс. за то, что он якобы договорится с Юрием Луценко и военным прокурором Анатолием Матиосом о закрытии уголовного дела. Задержание было произведено при передаче всей суммы, пишет ТСН.

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