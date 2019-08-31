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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

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Во Владимирской области 12 медсестер, работающих в неврологическом отделении Александровской районной больницы, написали заявления об увольнении. Об этом в субботу, 31 августа, ТАСС сообщил главврач медицинского учреждения Александр Обидин.

«Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате», — объяснил Обидин.

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Главврач рассказал, что на данный момент собравшиеся увольняться медсестры получают от 32 до 35 тыс. рублей в месяц. После сокращения стимулирующих выплат их зарплата уменьшится на сумму от 400 до 1,5 тыс. рублей. Если сотрудницы не отзовут свои заявления об увольнении, 10 сентября станет их последним рабочим днем.

«На данный момент ищутся другие медсестры, в понедельник запланировано собрание с участием старшей медсестры, на котором мы еще раз будем разъяснять ситуацию. Но мы надеемся, что до 10 сентября уговорим хотя бы большую часть остаться», — заключил Обидин.

ТАСС отмечает, что в состав Александровской районной больницы входит Струнинская больница. На нее в 2017 году местные жители жаловались во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Ранее в августе «Коммерсант» писал, что шесть из десяти хирургов городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. При этом нагрузка у них возросла после того, как из другой больницы уволились четыре хирурга и часть пациентов перевели в больницу №1. Ушедших хотели заменить специалистами из Екатеринбурга. 29 августа стало известно, что они передумали увольняться.

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