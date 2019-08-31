Десятки человек отравились на свадьбе в армянском Гюмри

30 человек попали в больницу после свадьбы в армянском городе Гюмри. У пациентов диагностировано отравление, сообщили в субботу, 31 августа, в пресс-службе Минздрава Армении.

Пострадавшие отмечали торжество в ресторане «Двин», отмечает «РИА Новости». По предварительной информации, пострадавшие отравились едой, их состояние в настоящее время оценивается как легкое и средней тяжести. Специалисты проводят лабораторные исследования продуктов.

В июле массовое отравление шаурмой произошло в Якутии, где за медицинской помощью обратились 27 посетителей одного из кафе. К медикам обратились 27 человек, у всех пострадавших врачи диагностировали сальмонеллез.