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Десятки человек отравились на свадьбе в армянском Гюмри

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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30 человек попали в больницу после свадьбы в армянском городе Гюмри. У пациентов диагностировано отравление, сообщили в субботу, 31 августа, в пресс-службе Минздрава Армении.

Пострадавшие отмечали торжество в ресторане «Двин», отмечает «РИА Новости». По предварительной информации, пострадавшие отравились едой, их состояние в настоящее время оценивается как легкое и средней тяжести. Специалисты проводят лабораторные исследования продуктов.

В июле массовое отравление шаурмой произошло в Якутии, где за медицинской помощью обратились 27 посетителей одного из кафе. К медикам обратились 27 человек, у всех пострадавших врачи диагностировали сальмонеллез.

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