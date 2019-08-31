В Москве закрыли на реконструкцию участок Филевской линии метро

В выходные дни в Москве будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Ограничение связано с проводимой реконструкцией наземного отрезка линии, сообщается на сайте метрополитена.

31 августа и 1 сентября закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». С 05:00 до 02:00 на данном участке будут ходить компенсационные автобусы КМ1 и КМ2.



От «Киевской» пассажиры смогут доехать до «Международной» или «Александровского сада», пересесть на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. «Кунцевская» будет доступна только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

«На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена», — отмечается в сообщении.

Ранее в августе стало известно, что протяженность метро Москвы увеличится в два раза к 2023 году. С 2011 по 2019 годы в Москве построили 155 км новых линий и 81 станцию метро и МЦК.