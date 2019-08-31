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Премьер-министр Пакистана заявил о растущем риске столкновения с Индией

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Фото: REUTERS
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Угроза военной конфронтации между Исламабадом и Нью-Дели становится все более серьезной и мировому сообществу следует принять меры в связи с ситуацией в Кашмире. Такое мнение выразил премьер-министр Пакистана Имран Хан в статье для The New York Times.

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По его словам, для всего мира будут последствия, если не остановить нападки Индии на Кашмир и его жителей, учитывая факт приближения прямого военного столкновения государств, обладающих ядерным оружием.

Кроме того, премьер-министр отметил заявления министра обороны Индии Раджанатха Сингха, который ранее сообщил, что Нью-Дели будет рассматривать возможность применения ядерного оружия. Хан назвал это слабо завуалированной угрозой.

Также он заявил, что Пакистан готов выступить с рядом предложений относительно Кашмира, однако, диалог может начаться только в том случае, если Индия откажется от незаконной аннексии региона, пишет ТАСС.

Споры вокруг штатов Джамму и Кашмир ведутся с 1947 года. Большинство населения этой территории составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость штата или присоединение к Пакистану.

5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд упразднил 370-ю статью конституции, закрепляющую особый статус Джамму и Кашмира. На территорию были переброшены 8 тыс. военнослужащих, троих местных политиков арестовали. 7 августа Пакистан отозвал главу дипмиссии из Индии и выслал индийских дипломатов.

Стать посредником между Исламабадом и Нью-Дели предложил президент США Дональд Трамп.

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