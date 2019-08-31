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Убийца Роберта Кеннеди был ранен ножом в тюрьме

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Фото: TASS/AP/George Brich
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Сирхан Сирхан, убивший Роберта Ф. Кеннеди, был ранен ножом в тюрьме, где отбывает пожизненное заключение, и госпитализирован. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источник в исправительном учреждении им. Дж. Донована.

Инцидент произошел в пятницу, 30 августа, около 14:30 по местному времени. Сирхан был найден сотрудниками тюрьмы и отправлен в городскую больницу. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.

Также отмечается, что подозреваемый в нападении был опознан и помещен в изолятор. Сейчас проводится расследование, по его итогам будет известно, предъявят ли задержанному обвинения.

Сирхан Сирхан известен тем, что 5 июня 1968 года застрелил Роберта Кеннеди, кандидата на пост президента США. В 1969 году был приговорен к смертной казни, впоследствии приговор был смягчен до пожизненного заключения.

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