Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Заявления об увольнении написали 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главного врача медучреждения Александра Обидина.

По его словам, это связано с тем, что он сократил стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате. Также он отметил, что уволившиеся сотрудницы получали от 32 до 35 тыс. рублей.

После сокращения стимулирующих выплат их заработная плата сократится на сумму от 400 до 1,5 тыс. рублей. Главврач выразил надежду на то, что уговорит часть работников остаться, кроме того, больница ищет других медсестер.

Позднее руководитель департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев в пятницу встретился с семью из 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы, заявивших о намерении уволиться из-за сокращения стимулирующих выплат.

Была достигнута договоренность об уровне заработной платы и отзыве заявлений. Все участвующие в разговоре медицинские сестры высказали пожелание продолжить трудиться в больнице.

Ранее в августе стало известно, что шесть из 10 хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. При этом нагрузка у них возросла после того, как из другой больницы уволились четыре хирурга и часть пациентов перевели в больницу №1. Ушедших хотели заменить специалистами из Екатеринбурга.

По поручению областного минздрава для разрешения ситуации создана специальная комиссия. В настоящий момент известно, что все врачи отозвали свои заявления. Также хирурги получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.