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Трамп рассказал о намечающихся встречах с Си Цзиньпином и Меркель

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре по-прежнему в силе.

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«Она не отменена», — сказал Трамп в субботу, 31 августа, журналистам. Об этом сообщает «РИА Новости».

При этом он не уточнил, когда именно и где состоятся переговоры. 15 августа Трамп предложил китайскому лидеру встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге.

Впервые председатель КНР и президент США встретились на саммите G20 в Осаке в июне. Трамп охарактеризовал встречу как великолепную. Переговоры длились около 80 минут.

Кроме того, глава Белого дома рассказал, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию, однако также не уточнил сроки визита.

В то же время он отметил, что посетит Германию примерно в те же сроки, что и Польшу. Накануне американский лидер отменил намеченный на 31 августа — 2 сентября визит в Варшаву.

Это произошло на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана «Дориан». Планировалось, что Трамп примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Вместо себя он направил в Польшу вице-президента Майка Пенса. Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский сообщил, что Трамп, вероятно, посетит Польшу осенью.

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