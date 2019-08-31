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В Харьковской области погиб украинский пограничник

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Фото: РИА Новости
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На границе Харьковской области во время несения службы от полученного при взрыве ранения погиб пограничник. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Разрыв неустановленного предмета произошел в момент передышки и разогрева пищи около 19:00 30 августа. Мужчина получил ранение в шею. Отмечается, что он служил по контракту, пишет «Интерфакс-Украина».

Пограничник погиб по пути в больницу. На месте происшествия работает группа офицеров пограничного ведомства, они устанавливают причины произошедшего.

19 августа стало известно, что украинские военные в Донбассе подорвались во время установки бомбы на беспилотник. В результате взрыва погиб один военный, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

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