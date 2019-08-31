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США отметили общий недостаток российских и американских истребителей

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Фото: ТАСС/Алексей Панов
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В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29. Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

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Аэродинамическая нестабильность связана с крылом обратной стреловидности. Издание отмечает, что изучая X-29, управление перспективных исследовательских проектов Пентагона пришло к выводу, что для обеспечения устойчивости в полете подобным самолетам требуются продвинутая электродистанционная система управления, а также корпус из инновационных материалов (например, из легкого углеродного волокна).

«Похоже, что при разработке Су-47 русские столкнулись с той же проблемой, которая преследовала американских конструкторов при создании X-29. Очень трудно обеспечить аэродинамическую стабильность при обратном крыле», — пишет издание.

По мнению экспертов, о том, что в использовании обратного крыла есть масса особенностей, свидетельствует то, что следующий разработанный истребитель Су-57 сохранил традиционную компоновку крыла.

При этом журнал отмечает, что крыло обратной стреловидности помогает улучшить показатели маневренности при низких скоростях без использования сопел с управляемым вектором тяги, которые присутствуют в истребителях с крылом прямой стреловидности.

Перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут» выставили на статической экспозиции авиасалона MAKC-2019, который проходит с 27 августа в подмосковном Жуковском.

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