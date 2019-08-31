Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Украинского лидера Владимира Зеленского пригласят на мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он уточнил, что к настоящему моменту свое участие в праздновании подтвердили уже 17 глав государств, в том числе, лидер Франции, Чехии, Индии, Сербии, Белоруссии, Молдавии, Армении, Кубы, Венесуэлы, пишет газета «Ведомости».

28 июня на встрече в Осаке президент России Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы. Отмечалось, что глава Белого дома отреагировал на приглашение очень позитивно.

Тогда же Путин пригласил на юбилей Победы и президента Франции Эммануэля Макрона.