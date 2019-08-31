Ведущий Беар Гриллс едва не погиб после укуса пчелы

Ведущий программы «Выжить любой ценой» Беар Гриллс едва не погиб из-за укуса пчелы во время съемок нового проекта. Об этом сообщило издание Metro.

Съемки шоу проходят на отдаленном острове в Тихом океане. 45-летний Гриллс переплавлял участников на лодке, когда его укусила пчела. Сразу после этого его состояние ухудшилось и развился анафилактический шок.

В результате спасти мужчину удалось только после того, как вмешались врачи. При этом ведущий и раньше получал укусы. На одной из съемок он попытался съесть мед из улья, что привело к укусу, но тогда Гриллс продолжил съемки.

26 августа сообщалось, что крупный паук нарушил прямой эфир британского телеканала Би-би-си. Членистоногое появилось в кадре во время интервью с шотландским чиновником и на протяжении беседы «ползало» по зданиям Глазго.