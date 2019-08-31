Первый день осени: что изменится в жизни россиян с 1 сентября
С приходом осени россиян ожидают серьезные перемены. Так, в начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Кроме того, в силу вступает закон, по которому призывники получают право добровольно отказаться от отсрочки, владельцев дронов обяжут регистрировать устройства, а продавать билеты в театры, на выставки и на концерты будут по новым правилам.
Подробнее — в сюжете «Известий».
С приходом осени россиян ожидают серьезные перемены. Так, в начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Кроме того, в силу вступает закон, по которому призывники получают право добровольно отказаться от отсрочки, владельцев дронов обяжут регистрировать устройства, а продавать билеты в театры, на выставки и на концерты будут по новым правилам.
Подробнее — в сюжете «Известий».