Первый день осени: что изменится в жизни россиян с 1 сентября

С приходом осени россиян ожидают серьезные перемены. Так, в начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.

Кроме того, в силу вступает закон, по которому призывники получают право добровольно отказаться от отсрочки, владельцев дронов обяжут регистрировать устройства, а продавать билеты в театры, на выставки и на концерты будут по новым правилам.

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