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Купол Капитолия отреставрировали в Гаване

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Фото: REUTERS/Fernando Medina
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Реставрационные работы на куполе Капитолия, который несколько лет скрывался под лесами и промышленными чехлами, завершились в Гаване в пятницу, 30 августа. Об этом сообщило EFE Agency.

Главный историк кубинской столицы Эусебио Леаль заявил, что пока речь не об официальном открытии, однако он считает данный момент торжественным. Работы проводились при поддержке России, их завершение планировалось к 500-летней годовщине со дня основания Гаваны.

Отмечается, что за счет российской стороны был позолочен сам купол, а также аллегорическая статуя Республики, которая находится в центральном зале Капитолия. День основания Гаваны будет отмечаться в ноябре 2019 года.

Капитолий в кубинской столице был построен между 1926 и 1929 годами как копия Капитолия в Вашингтоне. Сенат и палата представителей страны заседали в нем до 1959 года. После победы революции в здании располагалась Академия наук Кубы, но в 2010 году Капитолий закрылся на реставрацию.

21 августа сообщалось, что реставрацию московской городской усадьбы Новикова–Давыдова на Большой Ордынке планируют завершить к концу 2019 года. Здание было построено в XIX веке по проекту архитектора Петра Виноградова, окончившего Московское училище живописи, ваяния и зодчества, и является объектом культурного наследия.

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