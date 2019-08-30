МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Российский МИД выразил обеспокоенность ростом напряженности между Грузией и Южной Осетией, вызванным сооружением вблизи югоосетинского села Цнелис поста грузинской полиции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в пятницу, 30 августа.

В российском министерстве эти действия назвали провокационными, уточнив, что они происходят на фоне неоднократного отказа Тбилиси от предложений Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы.

В МИД обратили внимание, что Южная Осетия вынуждена, таким образом, осуществлять все работы по инженерному оснащению границы в одностороннем порядке.

«Они (работы — Ред.) направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечение различного рода инцидентов», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты призвали стороны проявлять сдержанность и продолжать конструктивное обсуждение спорных вопросов.

27 августа в парламенте Южной Осетии заявили, что в районе села Цнелис располагаются «вооруженные формирования Грузии», власти республики призвали Тбилиси отказаться от провокаций.

За день до этого глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. Она выразила надежду, что «настанет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирным путем вернутся в состав Грузии».

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году.

Грузинские войска в августе 2008 года обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных. Многие жители республики впоследствии приняли российское гражданство. Позже РФ признала суверенитет данной территории.

Власти Грузии считают посещение Южной Осетии и Абхазии без разрешения Тбилиси незаконным.