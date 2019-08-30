Открытие новой ВПП в Шереметьево перенесли

Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок. Об этом 30 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление пресс-службы аэропорта.

«Официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту Шереметьево перенесено на более поздний срок. На текущий момент завершаются работы по оформлению необходимой документации и проводятся тренировки персонала, который будет задействован в обеспечении полетов с новой взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новая дата открытия пока неизвестна и о ней сообщат дополнительно.

Об открытии третьей ВПП в Шереметьево стало известно 27 августа — тогда оно было запланировано на 1 сентября. Изначально ввести новую ВПП в эксплуатацию планировалось к началу ЧМ-2018 в Москве, но открытие объекта не раз переносилось.

Ранее в августе замгендиректора Шереметьево Сергей Папков сообщил, что аэропорт после 2024 года может начать строительство нового пассажирского терминала G.