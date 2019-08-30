Космонавт на МКС начнет проводить эксперименты с роботом «Федор»

Российский космонавт Александр Скворцов начнет проводить эксперименты с роботом «Федор» на борту Международной космической станции (МКС). Трансляцию переговоров космонавтов с сотрудниками подмосковного Центра управления полетами ведет NASA.

«Я нахожусь на рабочем месте», — сказал Скворцов перед началом опытов. Как передает в пятницу, 30 августа, «РИА Новости», он полностью одет и готов к работе.

Работы будут проходить в модуле «Звезда». На космонавте надет экзоскелет, подключенный проводами к компьютеру и позволяющий дистанционно управлять роботом. Коллега Скворцова Алексей Овчинин находится в модуле «Поиск» вместе с «Федором». Испытания экзоскелета для антропоморфного робота начались накануне.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции.

Утром 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. «Союз» в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента МКС около 6:08 мск.