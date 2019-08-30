Финал Лиги Чемпионов-2021 пройдет в Петербурге

Финал футбольной Лиги Чемпионов (ЛЧ) в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове. Об этом в пятницу, 30 августа, AP сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Они уточнили, что финал ЛЧ в 2022 году, в свою очередь, пройдет в Мюнхене на Allianz Arena, а в 2023 году — в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

27 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что два города — Санкт-Петербург и Мюнхен — стали официальными претендентами на проведение финального матча футбольной Лиги чемпионов сезона 2020–2021 годов.

О том, что Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге, стало известно 15 февраля. Официальное решение о месте проведения финала будет принято на заседании исполкома УЕФА.