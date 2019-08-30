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Медведев призвал глав регионов осваивать средства на оздоровление Волги

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал работу некоторых регионов по освоению средств, выделяемых на оздоровление Волги, сообщает ТАСС. Соответствующие заявления он сделал в пятницу, 30 августа, на совещании по развитию водохозяйственного комплекса в волжском бассейне.

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«Хочу обратить внимание, что у нас финансирование в текущем году идет неравномерно. В Минстрой документы на получение субсидий представили 13 регионов, в трех регионах осуществлен перенос, в четырех регионах такой перенос планируется», — сказал Медведев, обращаясь к членам правительства и главам регионов.

Премьер призвал губернаторов работать быстрее, «чтобы у нас не получалось ситуаций, когда регионы в массовом порядке всё передвигают на 2020 год».

Также Медведев напомнил, что непосредственно в бассейне Волги проживает почти треть населения страны.

«Наша цель — сделать так, чтобы изменения к лучшему каждый человек, который живет здесь, на Волге, мог увидеть своими глазами. Нам нужны здесь чистые берега, новые причалы, новые туристские возможности», — сказал премьер. Он подчеркнул, что основная задача проекта по оздоровлению Волги — свести к минимуму, а по возможности и ликвидировать вред, нанесенный реке человеком.

Ранее 30 августа сообщалось, что в Астраханской области до 2024 года планируется расчистить 62 водоема в рамках реализации нацпроекта «Экология».

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