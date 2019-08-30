Новый театральный сезон: «Хищники» готовы к охоте!

Сразу в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге — состоится премьера музыкально-драматического спектакля «Хищники» по повести Чехова «Драма на охоте». В преддверии премьерных показов в пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция с труппой спектакля.

Театралы уже сейчас предрекают, что музыкально-драматический спектакль «Хищники», в основе которого легло классическое произведение – одно из самых ранних повестей Антона Павловича Чехова «Драма на охоте», станет одной из громких премьер этой осени. Премьерные показы спектакля состоятся в Москве (15 сентября) и Санкт-Петербурге (28, 29, 30 октября).

В постановке задействованы звёзды мюзиклов, популярные актёры драматического театра и кино, а также артисты балета: Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Дарья Щербакова, Александр Пашутин, Ася Будрина, Любовь Тихомирова, Юлия Ваганова.

«Материал по Чехову хотелось поставить давно, искались разные формы, — говорит режиссер постановки Валерий Владимиров. — В итоге было решено поставить музыкальный спектакль, используя классический русский романс того же периода, когда было написано произведение. В этом есть единая форма, которая позволяет точно передать взаимоотношения и внутреннюю составляющую героев и повести».

По словам режиссера, повесь Антона Чехова «Драма на охоте» более чем популярно – это произведение в основе многих фильмов и постановок не только в России, но и в Голливуде. Зрителей ждет не только захватывающий сюжет, непревзойденная игра артистов, но и пронзительная музыка. В спектакле звучит музыка Глинки, Рубинштейна, Гурилева, Гуэрчиа, Булахова, Прозоровского, на стихи Кукольника, Лермонтова и других.

«Это музыкальный спектакль с использованием классических романсов, искусно переработанных Татьяной Солнышкиной, — рассказывает обладатель национальной театральной премии «Золотая маска» Иван Ожогин, исполняющий роль судебного следователя Зиновьева. — Один из самых сильных музыкальных номеров — композиция, где исполнены вместе два романса».

«Как и любое классическое произведение его интересно рассматривать в разные периоды времени и развития общества, — говорит режиссер-постановщик Валерий Владимиров. — Вот часто говорят: «Это же Чехов! Надо бережно относиться к классике». Да, наверно! Но это все-таки это не музейный экспонат, меняется время, меняются люди. Автор пишет произведения для тех людей, которые его окружали, для людей того времени. Мы сегодня воспринимаем все иначе и если мы трактуем, то трактуем исходя из того, какие мы сейчас. Также есть мнение, что все люди одинаковые, нет, мы другие, абсолютно другие. Но вот найти то, что у нас осталось — это совершенно другое».

Название спектакля «Хищники» выбрано не случайно. «Спектакль об азартной охоте, о прожигании жизни, — говорит режиссер. — Он представлял собой такую гремучую смесь желания и соблазна. В какой-то момент у каждого из персонажа включается охотничий инстинкт. Каждый начинает охоту за своей добычей».

Как признается актер театра и кино, ведущий артист московских мюзиклов Игорь Балалаев, играющий в спектакле роль праздного слабовольного графа Карнеева, который топит скуку в развлечениях и вине, он не сразу дал свое согласие для участие в постановке, поскольку участвовать в спектакле по произведению Чехова для него было своеобразным страхом и риском.

«Драма на охоте» - печальная, красивая история, что же из этого может получиться? В итоге у нас получился коктейль из музыки, романсов, текстов Антона Павловича Чехова, который любишь, смакуешь, а также невероятной игры талантливых актеров», - говорит Игорь Балалаев.

В постановке «Хищники» Игорь Балалаев наделил своего спивающегося и распущенного героя не утраченной до сих пор аристократической вальяжностью и своеобразной широтой души.

«Для меня как актера, в этом спектакле есть возможности проявить себя драматически и музыкально, — говорит актер. — Прекрасное свойство спектакля — то, что он не превратился в литературно-музыкальную композицию. Это прежде всего азартная игра актеров. Чехов — это исследование человеческой натуры, в его произведениях мы узнаем себя – уязвимые, слабые, желающие, а значит живые. И я считаю, что мы не зря все это затеяли!»

Обладательница многих наград, звезда мюзикловой сцены, актриса Наталия Быстрова в спектакле «Хищники» играет юную красавицу Оленьку, расчетливого и тщеславного «ангела во плоти».

«По чеховской характеристике она «лесная мещанка», «ужасная женщина» и «столько же зла, сколько и красива», — говорит Наталия Быстрова. — Она одержима желанием вырваться из нищеты в другую жизнь, носить красивые наряды, а не чулки покойной матери. Ее захватывает желание стать статной дамой. Принимая правила игры, она становится настоящей хищницей. Получилось ли у нее или нет, тут другой вопрос: получило ли она свое счастье?»

Самый честный герой истории, по словам актрисы Любови Тихомировой, это ее персонаж — цыганка Тина. Актриса дебютирует в спектакле с музыкальными номерами. «В певицы я не претендую, это актерское пение, актерский вокал, — говорит актриса. — Я счастлива, что у меня есть возможность пробовать себя и развиваться».

По словам создателей, постановка рассчитана на все возраста – как молодой аудитории, так и более старшее поколение.

«Удалось сделать спектакль про людей, — говорит режиссер Валерий Владимиров. — Все, о чем пишет Чехов, это про людей, все по-настоящему. И страсти, и боль — всё настоящее».