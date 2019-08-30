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Кремль пригласит Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому направят приглашение на праздничные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, Москва также пригласила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Приглашение отправили и президенту США Дональду Трампу, однако ответа из Вашингтона не поступило, передает «Интерфакс».

Участие в торжественных мероприятиях подтвердили главы 17 государств. Среди них — лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы и ряда стран СНГ.

28 июня в ходе форума G20 в Осаке президент России Владимир Путин пригласил Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы. Отмечалось, что глава Белого дома отреагировал на приглашение очень позитивно. Тогда же российский лидер пригласил и французского коллегу.

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