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Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

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Глава политического совета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович посетили в Москве осужденных украинских граждан Станислава Клыха и Николая Карпюка.

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По словам украинских политиков, их приезд — гуманитарная акция. «С ребятами всё будет хорошо», — пообещал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 30 августа.

Медведчук выразил надежду, что Карпюк и Клых вернутся на Украину. «И вообще, чем меньше на эту тему говоришь, тем быстрее люди будут дома», — отметил он.

Лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» посетили украинских заключенных в СИЗО «Лефортово» около 13:50 мск, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как сообщалось ранее в пятницу, Россия и Украина в очередной раз отложили обмен заключенными. Пресс-секретарь Совета безопасности Украины Елена Гитлянская отметила, что окончательной даты пока нет, хотя никаких препятствий для обмена нет.

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