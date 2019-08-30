В Ингушетии запустят беспилотное летающее такси в 2020 году

В столице Ингушетии — Магасе — запустят беспилотное летающее такси уже в 2020 году, сообщил в пятницу, 30 августа, мэр Беслан Цечоев.

«В 2020 году в Магасе планируем запустить новое суперсовременное транспортное средство — беспилотное летающее такси. Этот инновационный, абсолютно безопасный, в том числе и экологически, вид транспорта станет частью разработанной в 2015 году и поэтапно реализовываемой концепции «Умного города», — написал он на своей странице в Instagram.

Он добавил, что запуск приурочен к 250 годам со дня добровольного вхождения ингушского народа в состав великого Российского государства, которое республика отметит в 2020 году.

Прототип беспилотного аэротакси был создан в России в октябре 2018 года. В НИТУ «МИСиС» «Кинетика» считают, что разработка сможет конкурировать с иностранными продуктами и будет внедрена уже в 2020 году.

Презентация прототипа в «Сколково» в декабре провалилась, однако техника не пострадала — аппарат с трудом поднялся в воздух и вскоре упал в сугроб.