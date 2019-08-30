Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Росстат 30 августа опубликовал подробную раскладку по регионам с перечислением средней номинальной зарплаты. «Известия» ознакомились с материалами и выяснили, что самые высокие средние зарплаты в России у жителей северных регионов.

На Чукотке средняя номинальная зарплата за июнь составила 106,9 тыс. рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — чуть более 104 тыс. рублей. Замкнул тройку лидеров Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 96,8 тыс. рублей.

Москва оказалась на четвертой строчке с показателем чуть более 96 тыс. рублей. А у жителей Санкт-Петербурга средняя зарплата составила 65,2 тыс. рублей.

Регионом с самыми низкими окладами оказалась Чечня, где в июне среднемесячная номинальная зарплата составила 27,4 тыс. рублей. Эти цифры сопоставимы с доходами жителей Саратовской области — 28,6 тыс. рублей, Ивановской области — 28,9 тыс. рублей и Алтайского края — немногим более 29 тыс. рублей.

Данных по регионам за июль пока еще нет. Однако средняя номинальная зарплата в июле в целом по стране увеличилась на 8,2% к уровню июля 2018 года, до 45,9 тыс. рублей. В январе–июле номинальная зарплата увеличилась на 7,2%, до 46,1 тыс. рублей.

Ранее в августе россияне назвали справедливый размер заработной платы. По мнению жителей крупных городов России, для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц.