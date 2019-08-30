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Берегов не видят: губернаторов поторопили с оздоровлением Волги

Из федерального бюджета будет выделено 205 млрд рублей на очистку одной из главных рек страны
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Руководителей 16 регионов попросили активнее осваивать бюджетные средства, которые предусмотрены на оздоровление Волги. Такую задачу перед органами исполнительной власти поставил председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках совещания о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» входит в состав национального проекта «Экология». Он включает в себя строительство комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы, экологическую реабилитацию 1,5 тыс. га водных объектов Нижней Волги, ликвидацию и рекультивацию 43 объектов накопленного экологического вреда. Также предполагается провести расчистку и углубление дна не менее 281 км каналов-рыбоходов, восстановить не менее 26,9 тыс. га водных объектов Нижней Волги, расчистить участки водных объектов Нижней Волги протяженностью 319 км. Кроме того, будут построены и реконструированы 89 водопропускных сооружений, подняты и утилизированы 95 затонувших в акватории реки судов.

— Задача этого проекта — свести к минимуму, по возможности в принципе окончательно ликвидировать вред, который человек за десятилетия причинил самой большой реке на европейской части нашей страны, — сказал Дмитрий Медведев. — В проекте предусмотрено до 2024 года втрое сократить объем загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в Волгу и ее притоки.

Ключевая задача — строительство и реконструкция очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод. Планируется, что этот показатель будет снижен в три раза — с 3,17 куб. км в 2018 году до 1,05 куб. км к 2024 году. Таких цифр предполагается достичь прежде всего за счет строительства и модернизации коммунальных очистных сооружений. На эти цели предусмотрено более 140 млрд рублей, в том числе около 85 млрд рублей — из федерального бюджета.

— При этом мы, конечно, должны сделать более жесткими систему контроля и, соответственно, штрафы за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоемов и прибрежных территорий — как от предприятий, так и от отдельных граждан, — отметил Дмитрий Медведев.

В проекте принимают участие 16 регионов: Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области и Москва. Премьер-министр раскритиковал приволжские регионы за неравномерное расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта по оздоровлению Волги.

— Хочу обратить внимание, коллеги, что у нас финансирование в текущем году идет неравномерно. В Минстрой документы на получение субсидий представили 13 регионов, в трех регионах осуществлен перенос, в четырех регионах такой перенос планируется. Я не знаю конкретных причин, вы можете мне потом об этом сказать. Но вообще это всё неправильно. Надо деньги выбирать, иначе у нас никакая работа не пойдет, — сказал Дмитрий Медведев.

Общий объем финансирования до 2024 года составит 205 млрд рублей. В 2019 году из федерального бюджета на эти цели планируется выделить 17,6 млрд. Больше всего предполагается потратить на сокращение доли загрязненных сточных вод (около 15,6 млрд рублей) и меры по расчистке и углублению дна каналов-рыбоходов, восстановлению водных объектов Нижней Волги (600 млн рублей).

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