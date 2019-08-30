В Варшаве выразили надежду на визит Трампа в ближайшие три месяца

Президент США Дональд Трамп может посетить Польшу осенью, сообщил в пятницу, 30 августа, глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский. По его словам, американская сторона заверила, что у нее «есть намерение в ближайшие месяцы» организовать визит Трампа в Варшаву.

«Я только что разговаривал с советником президента США Джоном Болтоном. Мы имеем ясную декларацию, что визит отложен, а не отменен», — цитирует Щерского «РИА Новости».

Он выразил надежду на то, что уже на следующей неделе будут объявлены даты визита.

«Мы со своей стороны представили возможные даты. Они все находятся в пределах ближайших трех месяцев», — пояснил Щерский.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон постарается организовать визит Трампа в Варшаву в ближайшее время.

Ранее 30 августа стало известно, что Трамп отменил визит в Польшу, который был запланирован на 31 августа — 2 сентября. Такое решение американский лидер принял в связи с приближающимся к западному побережью США ураганом «Дориан». Вместо себя Трамп направил в Польшу вице-президента Майка Пенса.