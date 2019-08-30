Прямой эфир

В Варшаве выразили надежду на визит Трампа в ближайшие три месяца

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп может посетить Польшу осенью, сообщил в пятницу, 30 августа, глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский. По его словам, американская сторона заверила, что у нее «есть намерение в ближайшие месяцы» организовать визит Трампа в Варшаву.

Обещать не значит встречаться: ждать ли нового саммита Трампа с Кимом
Переговоры лидеров США и КНДР будут готовить без особой спешки

«Я только что разговаривал с советником президента США Джоном Болтоном. Мы имеем ясную декларацию, что визит отложен, а не отменен», — цитирует Щерского «РИА Новости».

Он выразил надежду на то, что уже на следующей неделе будут объявлены даты визита.

«Мы со своей стороны представили возможные даты. Они все находятся в пределах ближайших трех месяцев», — пояснил Щерский.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон постарается организовать визит Трампа в Варшаву в ближайшее время.

Ранее 30 августа стало известно, что Трамп отменил визит в Польшу, который был запланирован на 31 августа — 2 сентября. Такое решение американский лидер принял в связи с приближающимся к западному побережью США ураганом «Дориан». Вместо себя Трамп направил в Польшу вице-президента Майка Пенса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Дориан» может стать сильнейшим ураганом за историю США
Трампа обвинили в промедлении с оказанием военной помощи Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019