ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку

Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк). Об этом сообщает пресс-служба регулятора 30 августа.

«Банк России принял решение о реорганизации акционерного общества «Волго-Окский коммерческий банк» в форме его присоединения к публичному акционерному обществу «Московский индустриальный банк», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что ранее рассматривалась возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, однако соответствующие обращения в Банк России не поступали.

В начале апреля в ЦБ рассказали о найденных в санируемом МИнБанке нарушениях в сфере валютно-обменных операций, а в январе заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев заявил, что размер «дыры» в капитале МИнБанка оценивается в сумму от 60 млрд до 100 млрд рублей.

Санация МИнБанка началась 22 января. Функции временной администрации возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.