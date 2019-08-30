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Экс-депутата Госдумы Олега Михеева заочно арестовали

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева заочно арестовали. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы 30 августа.

СМИ: экс-депутат Госдумы Олег Михеев объявлен в федеральный розыск
СМИ: экс-депутат Госдумы Олег Михеев объявлен в федеральный розыск
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, однако в суд оно не поступило, поскольку фигурант дела скрылся

Представитель Следственного комитета (СК) заявил в суде, что Михеев скрывается за границей, а вменяемые экс-депутату преступления не связаны с предпринимательством.

23 августа экс-депутату было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Михеев объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Его местонахождение пока не установлено.

При этом адвокат Михеева Александр Чекунов опровергает бегство его подзащитного из России и утверждает, что тот не имеет отношения к вменяемым преступлениям.

«Михеев находится в Волгограде и у нас есть все доказательства, опровергающие виновность и подозрения в отношении моего подзащитного», — цитирует Чекунова ТАСС.

СК возбудил уголовное дело в отношении Миxeeвa в 2013 году. Тогда же Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. По версии следствия, депутат предпринял попытку хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году был куплен принадлежавшим Миxeeву Волгопромбанком.

Кроме того, экс-депутат подписал договор о реконструкции Волгоградского моторостроительного завода, после которой 14 объектов недвижимости предприятия должны были перейти в его собственность. На эти цели он взял кредит на 172 млн рублей у Номос-банка и не вернул, а объекты имущества завода легализовал, передав их Виталию Попову, который находится под подпиской о невыезде. Стоимость объектов оценивается в 14 млн рублей.

Олег Миxeeв был депутатом Госдумы от «Справедливой России» пятого и шестого созывов.

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