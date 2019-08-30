Экс-депутата Госдумы Олега Михеева заочно арестовали
Бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева заочно арестовали. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы 30 августа.
Представитель Следственного комитета (СК) заявил в суде, что Михеев скрывается за границей, а вменяемые экс-депутату преступления не связаны с предпринимательством.
23 августа экс-депутату было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Михеев объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Его местонахождение пока не установлено.
При этом адвокат Михеева Александр Чекунов опровергает бегство его подзащитного из России и утверждает, что тот не имеет отношения к вменяемым преступлениям.
«Михеев находится в Волгограде и у нас есть все доказательства, опровергающие виновность и подозрения в отношении моего подзащитного», — цитирует Чекунова ТАСС.
СК возбудил уголовное дело в отношении Миxeeвa в 2013 году. Тогда же Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. По версии следствия, депутат предпринял попытку хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году был куплен принадлежавшим Миxeeву Волгопромбанком.
Кроме того, экс-депутат подписал договор о реконструкции Волгоградского моторостроительного завода, после которой 14 объектов недвижимости предприятия должны были перейти в его собственность. На эти цели он взял кредит на 172 млн рублей у Номос-банка и не вернул, а объекты имущества завода легализовал, передав их Виталию Попову, который находится под подпиской о невыезде. Стоимость объектов оценивается в 14 млн рублей.
Олег Миxeeв был депутатом Госдумы от «Справедливой России» пятого и шестого созывов.