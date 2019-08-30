Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, что общался с бывшим президентом страны Петром Порошенко после победы Владимира Зеленского на выборах главы государства, и они просто «поболтали про жизнь». Об этом он в пятницу, 30 августа, сообщил изданию «Цензор.НЕТ».

«Да, обычная частная встреча была в Киеве. В частном домовладении. Мы с ним ни о чем не договаривались... Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения», — поделился Коломойский.

По словам миллиардера, они не обсуждали вопросы, связанные со временем правления Порошенко. Коломойский считает, что бывшего президента можно и нужно ругать за многое, при этом он сделал «немного хорошего, но это немногое — очень ценное».

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль. 16 мая после избрания Зеленского президентом Коломойский вернулся на Украину. Позже он заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.

СМИ ранее связывали Коломойского с поддержкой избирательной кампании Зеленского. Сам бизнесмен подобные связи отвергал.