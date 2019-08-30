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Путин назвал семью с тремя детьми нормальной и правильной

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Президент России Владимир Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными. Об этом российский лидер сказал в пятницу, 30 августа, в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

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Врио губернатора рассказал на встрече о закрытых городах, где проживают военные Краснознаменного Северного флота, «обеспечивающие безопасность нашей страны и геополитическую стабильность», и посетовал на плачевное качество жизни в данных закрытых административных территориях.

Чибис отметил, что это происходит «при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Не огромное, нормальное, — поправил глава государства чиновника. — Это правильно».

Рост детских пособий

В начале августа Путин подписал закон, который позволит большему количеству российских семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает выплаты на детей до трехлетнего возраста для ряда граждан.

2 июля стало известно, что пособие на детей с полутора до трех лет для малоимущих семей будет повышено с 1 января 2020 года.

20 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года семьи с доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей вместо нынешних 50 рублей. По словам главы государства, если эта мера коснется детей от рождения до 1,5 года, под нее попадут 70% семей. Это будет «уже заметно», отметил российский лидер.

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