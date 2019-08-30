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Интеллектуальный забег устроят в Пскове 1 сентября

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Псков 1 сентября 2019 года присоединится к осеннему всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 2019». Акция приурочена к Дню знаний. Ее проведен Центральная городская библиотека.

Как рассказали Псковской ленте новостей организаторы акции, участники пройдут от здания библиотеки через площадь Ленина, Финский парк, а закончат маршрут в сквере «Четыре угла».

Во время движения они будут задавать прохожим вопросы из школьной программы: по литературе, географии, физике и истории. Тот, кто правильно отметит, получит приз.

Цель всероссийской социокультурной акции — популяризация чтения и библиотек, а также поддержка имиджа России как самой читающей страны.

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