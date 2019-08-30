Прямой эфир

Около 5 т ягод не пустили в Псковскую область из Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области в контрольных пунктах пропуска на российско-белорусской границе задержали почти 5 т ягод. Их не пропустили сотрудники Россельхознадзора. Продукция прибыла из Белоруссии.

Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональное управление ведомства, в задержанном автомобиле перевозили 870 кг малины, голубики и земляники, а также 4 т брусники.

Выяснилось, что сертификат на малину, голубику и землянику недействителен. Так, на нем не было подписи должностного лица, которое выдало документ. На партию брусники документ и вовсе отсутствовал.

В отношении представителей владельца груза составлен протокол об административном правонарушении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россельхознадзор снова разрешил поставки в Россию арахиса из США
Россельхознадзор задержал во Внуково 20 млн британских насекомых

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019