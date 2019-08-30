Около 5 т ягод не пустили в Псковскую область из Белоруссии

В Псковской области в контрольных пунктах пропуска на российско-белорусской границе задержали почти 5 т ягод. Их не пропустили сотрудники Россельхознадзора. Продукция прибыла из Белоруссии.

Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональное управление ведомства, в задержанном автомобиле перевозили 870 кг малины, голубики и земляники, а также 4 т брусники.

Выяснилось, что сертификат на малину, голубику и землянику недействителен. Так, на нем не было подписи должностного лица, которое выдало документ. На партию брусники документ и вовсе отсутствовал.

В отношении представителей владельца груза составлен протокол об административном правонарушении.