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Пушков призвал Зурабишвили покинуть мир миражей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский сенатор Алексей Пушков ответил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая двумя дням ранее выдвинула условия восстановления диалога между Тбилиси и Москвой.

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Так, политик заявила, что Тбилиси необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к «такому маленькому соседу», как Грузия. Она добавила, что Москве также необходимо признать, что отношения не могут строиться «на принуждении».

«Зурабишвили всё условия ставит, будто из Москвы ее умоляют о диалоге. Пора бы главе Грузии очнуться, а не жить в мире миражей», — написал Пушков в своем Twitter в пятницу, 30 августа.

По мнению парламентария, пока Грузия «легко отделалась», поскольку потеряла этим летом $60 млн, а «могло быть куда хуже».

«Неумная поза ничего Грузии не даст, кроме новых потерь», — подытожил сенатор.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Это послужило поводом для массовых протестов.

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